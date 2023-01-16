В Тюменской области сумма губернаторских грантов увеличена на 36 млн рублей

13:35 16 января 2023
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Более 85 млн рублей – такова общая сумма очередного конкурса грантов губернатора Тюменской области, на 36 млн рублей больше, чем в 2022 году, сообщается в Telegram-канале Александра Моора.

"Количество конкурсных направлений теперь 11. Добавили такие важные номинации, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников", - отмечается в сообщении.

Конкурс грантов губернатора будет объявлен уже в первом квартале 2023 года. У тюменских общественников традиционно много интересных и важных проектов. Поддержку получат самые актуальные и проработанные.

Теги: гранты , губернатор
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