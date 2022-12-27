S7 в январе запускает рейсы из Тюмени в Томск

17:29 27 декабря 2022
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Фото - @Aleksej72, опубликовано https://t.me/tjmtyumen

С 3 января 2023 года авиакомпания S7 приступает к выполнению полетов из Тюмени в Томск, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. 

"Рейсы запланированы с частотой 2 раза в неделю во вторник и воскресенье. Вылет из Тюмени – 08:05. Прибытие в Томск – 12:10. Время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Ютейр" и "Икар" с 5 января запускают рейсы Тюмень-Барнаул и Тюмень-Нижний Новгород.

Теги: авиакомпании , аэропорт , Росавиация , Томская область
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