S7 в январе запускает рейсы из Тюмени в Томск

С 3 января 2023 года авиакомпания S7 приступает к выполнению полетов из Тюмени в Томск, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.
"Рейсы запланированы с частотой 2 раза в неделю во вторник и воскресенье. Вылет из Тюмени – 08:05. Прибытие в Томск – 12:10. Время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Ютейр" и "Икар" с 5 января запускают рейсы Тюмень-Барнаул и Тюмень-Нижний Новгород.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru