Трассу от Москвы до Тюмени назовут "Восток" и построят до конца 2024 года

Президент РФ Владимир Путин утвердил предложенные ему названия новых трасс. Автодорогу от Москвы до Тюмени назовут "Восток", а транснациональный коридор от Петербурга до Владивостока - "Россия", сообщает РИА Новости: экономика и санкции".
Также стало известно, что строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено к концу 2024 года, об этом заявил премьер РФ Марат Хуснуллин.
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