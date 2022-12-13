Трассу от Москвы до Тюмени назовут "Восток" и построят до конца 2024 года

17:00 13 декабря 2022
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Президент РФ Владимир Путин утвердил предложенные ему названия новых трасс. Автодорогу от Москвы до Тюмени назовут "Восток", а транснациональный коридор от Петербурга до Владивостока - "Россия", сообщает РИА Новости: экономика и санкции".

Также стало известно, что строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено к концу 2024 года, об этом заявил премьер РФ Марат Хуснуллин.

Теги: дороги , Путин , федеральная трасса
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