Подростки Тюмени могут найти подработку в базе вакансий

Подростки могут подрабатывать с 14 лет, причем не только на летних каникулах, но и во время учебы после от уроков.

Кем работать – выбирать школьнику. В базе вакансий области представлено множество вариантов: архивариус, рабочий по благоустройству, аниматор, помощник библиотекаря, воспитателя, администратора, вожатого.

"За труд юные сотрудники получат заработную плату от работодателя и материальную поддержку от центра занятости. Размер выплат зависит от отработанного времени. Подобрать подходящие для подростка варианты заработка можно самостоятельно на портале czn.admtyumen.ru. Если возникнут затруднения в процессе поиска, то обращайтесь очно. Консультанты помогут решить проблему", - отмечают в ГАУ ЦЗН Тюменской области.

При очном посещении понадобится паспорт, если подростку меньше 16 лет, то дополнительно согласие от одного из родителей либо законных представителей на трудоустройство.