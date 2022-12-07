Миллион квадратов многоквартирного жилья сдано в Тюменской области

11:27 07 декабря 2022
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В Тюменской области введен 1 000 000 кв. метров многоквартирного жилья, с учетом индивидуального жилищного строительства с начала года в регионе введено уже более 1,9 млн квадратных метров жилой площади, сообщает ГУС ТО  

"По оперативным данным вместе с ИЖС в регионе с начала года введено 1 901 тыс. кв. метров.  В этом году тюменские строители могут побить рекорд 2015 года, когда было построено и введено в эксплуатацию 2,13 млн кв. метров жилья", - отмечается в сообщении. 

На фото - жилой квартал "Окланд", который в районе озеру Песьяное возводит по индивидуальному проекту ООО СЗ "Родина", накануне выдано заключение о соответствии построенного дома 5 по улице Свиридова требованиям проектной документации в отношении объекта.

Теги: строительство жилья
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