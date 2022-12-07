Миллион квадратов многоквартирного жилья сдано в Тюменской области

В Тюменской области введен 1 000 000 кв. метров многоквартирного жилья, с учетом индивидуального жилищного строительства с начала года в регионе введено уже более 1,9 млн квадратных метров жилой площади, сообщает ГУС ТО

"По оперативным данным вместе с ИЖС в регионе с начала года введено 1 901 тыс. кв. метров. В этом году тюменские строители могут побить рекорд 2015 года, когда было построено и введено в эксплуатацию 2,13 млн кв. метров жилья", - отмечается в сообщении.

На фото - жилой квартал "Окланд", который в районе озеру Песьяное возводит по индивидуальному проекту ООО СЗ "Родина", накануне выдано заключение о соответствии построенного дома 5 по улице Свиридова требованиям проектной документации в отношении объекта.