В Тюмени пройдёт продовольственная ярмарка

10 декабря для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок.
Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:
- ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 17 часов;
- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) с 10 до 17 часов:
- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов;
- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") с 8 до 17 часов.
На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей города Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), ремесленники.
Ярмарку проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.
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