В Тюмени пройдёт продовольственная ярмарка

10 декабря для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 17 часов;

- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) с 10 до 17 часов:

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") с 8 до 17 часов.

На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей города Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), ремесленники.

Ярмарку проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.