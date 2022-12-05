183 заявки подали тюменцы на первый грантовый конкурс 2023 года Президентского фонда культурных инициатив

В ноябре завершена заявочная кампания на первый основной грантовый конкурс 2023 года на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий Президентского фонда культурных инициатив.

От Тюменской области на конкурс поступило 183 заявки из 21 муниципального образования. Самое большое количество заявок поступило от организаций из Тюмени (73), Ишима (41), Тобольска (16) и Тюменского района (15). Наиболее активными участниками конкурса продолжают оставаться некоммерческие организации (99 заявок), на втором месте – муниципальные учреждения культуры (46 заявок), на третьем – коммерческие организации (24 заявки). Напомним, согласно условиям конкурса претендовать на государственную поддержку при реализации творческих инициатив могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели.

Итоги конкурса будут подведены весной 2023 года. Общий фонд этого грантового конкурса – 4 млрд рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Срок реализации должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершиться не позднее 30 сентября 2024 года.

За время своей работы фонд культурных инициатив провел уже семь конкурсов: три основных и четыре специальных. Тюменская область стабильно входит в число лидеров регионов России по количеству поданных и поддержанных заявок в УрФО. Всего за 2 года (2021 и 2022 год) фондом культурных инициатив поддержан 71 проект Тюменской области на общую сумму более 101 млн рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 "О создании Президентского фонда культурных инициатив".