Utair запускает еще один рейс из Тюмени в Алматы

Utair с 8 декабря увеличивает частоту рейса Тюмень—Алматы. По вторникам из Тюмени вылет в 08:10; из Алматы — в 13:00. По четвергам из Тюмени в Алматы рейс в 16:00, обратно — в 20:55, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Западная Сибирь — родной для нас регион, и цель авиакомпании — обеспечить максимальное количество маршрутов и частот для удобства наших пассажиров. В текущем зимнем расписании мы связываем Тюмень с 26 городами прямыми рейсами, из них 20 маршрутов внутрироссийские", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В Тюмень Utair летает: из Белоярского, Березово, Екатеринбурга, Москвы, Игрима, Казани, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Нягани, Омска, Перми, Советского, Сочи, Сургута, Томска, Урая, Уфы, Ханты-Мансийска, Красноселькупа, Иркутска, Алматы, Астаны, Баку, Дубая, Еревана, Ташкента.

Авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более 120 направлений. Основная задача — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и Юг страны.