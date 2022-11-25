Тюменская облдума утвердила бюджет региона на 2023 год

На заседании Тюменской областной думы 25 ноября принят в окончательном чтении Закон Тюменской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Основные параметры областного бюджета на 2023 год: доходы – 198 млрд 550 млн рублей, расходы – 234 млрд 125 млн рублей. При этом 60 процентов бюджетных расходов носят социальный характер. В качестве источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены остатки средств областного бюджета, кредиты в кредитных организациях и размещение облигационного займа, бюджетный кредит из федерального бюджета на инфраструктурные проекты.

"Благодарю депутатов за очень профессиональную и конструктивную работу по принятию бюджета, которая проходила в непростых геополитических и экономических условиях. Безусловно, несмотря на все трудности, бюджет региона – всегда социально ориентированный документ. Что бы ни случилось, все социальные обязательства мы выполняем и будем выполнять на сто процентов. В целом, я считаю, бюджет сбалансирован и позволяет нам не терять динамики развития", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Региональный бюджет сохраняет возможности для дальнейшего социального, инфраструктурного и экономического развития, отметил губернатор. В нем предусмотрены средства на возведение и оснащение необходимым оборудованием детсадов, школ и объектов здравоохранения, масштабное строительство и ремонт дорог и мостов, поддержку промышленности и агропромышленного комплекса.

"Покрытие дефицита бюджета отчасти предусматривается за счет заимствований. Но это лишь возможность в случае необходимости занять деньги на рынке. При этом мы понимаем, что экономика Тюменской области развивается и у нас всегда будут источники для погашения займов. В этом нет ничего страшного, это обычный инструмент работы с финансами", – заявил Александр Моор.

Бюджет сформирован по консервативному сценарию, поэтому вполне возможен рост доходов, сообщил председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов. "Полагаю, что инвестиционные проекты, которые будут заходить на нашу территорию и которые мы поддержали за счет налоговых преференций, дадут дополнительный эффект, чтобы наполнялась казна", – сказал спикер регионального законодательного собрания.