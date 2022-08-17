До завершения приема заявок на спецконкурс губернатора Тюменской области осталось 2 дня

Социально ориентированные некоммерческие организации могут получить грант губернатора Тюменской области в размере от 300 тысяч до 1,3 млн рублей, подать заявку на участие в дополнительном конкурсе нужно до 17 часов 19 августа.

6 июля в Тюменской области был объявлен старт приема заявок на специальный (дополнительный) конкурс на предоставление грантов губернатора Тюменской области в 2022 году.

Финансы выделаются на реализацию социально значимых проектов по 3 направлениям:

— социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (предусмотренная сумма на проекты — 7 миллионов рублей);

— оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции (предусмотренная сумма на проекты — 1,5 миллионов рублей);

— сохранение исторической памяти (предусмотренная сумма на проекты — 6,5 миллионов рублей).

Общая сумма конкурсного фонда — 15 миллионов рублей.

На сайте конкурса зарегистрировано 13 заявок. Свои проекты по направлению "сохранение исторической памяти" на конкурс представили: Тюменской областное отделение Всероссийской общественной организации "Боевое братство", "Союз морских пехотинцев", Тюменское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, АНОК ЦТ "Максимум", АНО "Ратник".

Еще 5 заявок находятся на модерации, на доработку отправлено 4 заявки. В стадии оформления находится 89 заявок.

Ознакомиться с проектами, прошедшими регистрацию можно на сайте конкурса.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению спецконкурса грантов губернатора является департамент социального развития Тюменской области, получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.