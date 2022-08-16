Крупную партию нелегальных медикаментов выявили тюменские таможенники

322 упаковки нелегальных медикаментов выявила мобильная группа Тюменской таможни вблизи российско-казахстанской границы. Товары следовали из Казахстана в Екатеринбург известной транспортно-логистической компанией.
"Специалисты подтвердили, что гормональные препараты не зарегистрированы Министерством здравоохранения РФ. Товары стоимостью более 100 тысяч рублей нарушают законодательство в сфере обращения лекарственных средств и запрещены к ввозу на территорию России", - пояснил заместитель начальника таможни Александр Воронов.
Сотрудники таможни изъяли из оборота нелегальную партию таблеток благодаря взаимодействию с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 238.1 УК РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере". Собранные материалы направлены в следственный комитет для принятия решения в рамках имеющейся компетенции.
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