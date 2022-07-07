Площадь Боевой славы создадут в Исетском районе

Площадь "Боевой славы" появится в селе Исетское, постановление о выделении из областного бюджета средств на строительство нового общественного пространства подписал губернатор Александр Моор.

Площадь обустроят на пустыре перед местным краеведческим музеем, проектом предусмотрено озеленение, дорожки и подсветка. На площади разместят солнечные часы, памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также военную технику на постаментах.

В следующем году Исетский район празднует 100-летий юбилей. Площадь Боевой славы станет подарком всем его жителям.