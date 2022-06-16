Ограничение полетов в южные аэропорты РФ продлено до 24 июня

17:22 16 июня 2022
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Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года 03:45 по московскому времени.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Остальные аэропорты Российской Федерации  работают штатно.

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