Три тюменских завода включены в перечень системообразующих предприятий РФ

Правительство РФ включило в перечень федеральных системообразующих предприятий ООО НПП "Сиббурмаш", Тюменский аккумуляторный завод и ООО "Сибнефтехимтрейд".

Для бизнеса — это не только статус. Системообразующие предприятия России — всегда №1 в плане оказания им оперативной и масштабной господдержки, льготного кредитования для работы и модернизации, так как влияют на экономику всей страны. Важны их деятельность и развитие, сохранение рабочих мест и благосостояние, отмечают в департаменте инвестполитики.

Ранее в федеральный перечень были внесены пять предприяти Тюменской области: ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет", ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет".