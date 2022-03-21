Тобольская гостиница вошла в сеть AZIMUT Hotels

Гостиничная сеть России AZIMUT Hotels перезапускает гостиницу "Славянская" в Тобольске под брендом "AZIMUT Отель Тобольск", сообщает пресс-служба компании "СИБУР".

"AZIMUT Отель Тобольск" находится в деловом центре города, в 5 км от Тобольского кремля, открытие бронирования в нем номеров запланировано на 1 апреля 2022 года.

В распоряжении гостей "AZIMUT Отель Тобольск" 177 комфортабельных номеров с собственной ванной комнатой, спутниковом телевидением, мини-баром и Wi-Fi и завтраки по системе "шведский стол". Отель также подходит для проведения деловых встреч и конференций с количеством посетителей до 200 человек. Это самая крупная гостиница в городе, предоставляющая MICE-услуги, отмечают в "СИБУРе".

"Развитие российского портфеля гостиниц является одной из важнейших задач компании. Высокий уровень сервиса и стандартов сети AZIMUT Hotels традиционно оказывает комплексное развивающее влияние на весь отельный сегмент в городах, где появляются отели сети. Уверены, что Тобольск не станет исключением. Увеличение номерного фонда послужит дополнительным стимулом для развития сегментов как делового, так и событийного туризма в одном из самых привлекательных городов Сибири. Тобольск имеет огромную культурно-историческую ценность для всей России, и расширение присутствия в Сибири является для нас важным стратегическим шагом на пути укрепления позиций в регионе", — цитируют в пресс-службе слова гендиректора AZIMUT Hotels Максима Бродовского.

У СИБУРа с гостиничной сетью взаимный интерес не только в сфере развития туризма, но и совместный экологический проект "Пластик — не мусор", цель которого — развитие вторичной переработки гостевых принадлежностей, а также сокращение количества отходов, загрязняющих окружающую среду.

Международная гостиничная сеть AZIMUT Hotels создана в 2006 году. На сегодня в ее управлении более 60 отелей и санаториев в 45 городах России, Германии, Австрии и Израиля с общим фондом более 10 тыс. номеров.