Слет успешных предпринимателей в Тюмени пройдет на пяти тематических площадках

С 20 по 22 августа в Тюмени пройдет международный форум "Слет успешных предпринимателей" - СУП 2021. Ежегодно в форуме участвуют более тысячи человек из разных регионов России и зарубежья, чтобы использовать возможность для обмена опытом и выстрапивания новых коммуникаций.

В этом году организаторы готовят пять тематических площадок: "Международное предпринимательство", "Молодежное предпринимательство", "Креативные индустрии", "Цифровизация" и INNOWEEK.

Международное предпринимательство

На площадке обсудят тенденции в развитии мирового рынка, формы и методы международного участия для глобализации экономики. Представители разных стран расскажут, как вести бизнес с их государством.

Креативные индустрии

В рамках форума пройдет встреча молодых предпринимателей с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой.

"СУП - отличная стартовая площадка для молодых предпринимателей. В 2017 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи СУП был спецпроектом, и мы готовили его совместно с командой организаторов. Хорошо, что форум развивается и является основной точкой сбора в России по вопросам молодежного предпринимательства. В этом году форум приобрел статус международного и соберёт представителей более 10 стран. Тенденциозно, что в 2021 появилась площадка "креативные индустрии". Это то направление, которое сегодня быстро развивается, и потому в перспективе позволит усилить экономические позиции. Здесь, на СУПе, создаются бизнес-комьюнити, появляются разные возможности для предпринимателей любого уровня. В Тюмень сегодня со всей страны едут за знаниями, за вдохновением, за личностным ростом и бизнес-идеями. Очевидно, что у форума есть серьезные перспективы побороться за звание главной бизнес-площадки для молодых предпринимателей", — прокомментировала Ксения.

Состоится дискуссия на тему "Креативные индустрии сегодня". Модератор мероприятия — Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций и Агентства стратегических инициатив. В обсуждении примут участие представители столичного отделения TUMO и Управления туризма Москвы, Антон Писчиков, основатель интеллектуальной игры "Мозгобойня" и Вадим Самойлов, солист группы "Агата Кристи".

Молодежное предпринимательство

"Для нас крайне важно, что Тюменская область стала центром развития молодежного предпринимательства в Российской Федерации. Это произошло благодаря нашей активной поддержке. Мы и дальше будем уделять внимание развитию молодежного предпринимательства и поддерживать форум "СУП", потому что он является кузницей высокоэффективных технологичных предпринимателей", — цитируют слова губернатора Александра Моора организаторы форума.

Эксперты площадки расскажут о том, как стали миллионерами и вывели бизнес за пределы страны. Опытом выхода риелторских компаний на международный рынок поделится Олег Торбосов, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill.ru, которое в 2020 году заняло первое место в рейтингах 17 московских девелоперов. Офисы компании открыты в Москве, Лондоне и Дубае, а объём сделок за 2020 год составил 21 миллиард рублей.

Цифровизация

Будут затронуты современные тренды развития электронного бизнеса и электронной коммерции, принципы управления бизнесом в цифровой экономике, конкурентные стратегии, особенности работы с инвесторами. О роли маркетплейсов в современной экономике расскажет Дмитрий Селихов. Он пришел в российское подразделение Alibaba Group в 2015 году, сегодня он отвечает за проекты Aliexpress и Tmall.

INNOWEEK

Площадка посвящена стартапам и инвестициям и является местом встречи технологических экспертов, инвесторов и предпринимателей. Участники прошлых форумов здесь смогли получить на реализацию своих проектов 29 млн рублей.

Форум "Слет успешных предпринимателей" проводится в 9 раз. В этом году программа рассчитана на 3 дня. На сегодняшний день СУП стал самой успешной площадкой в России по развитию молодежного предпринимательства. В рамках СУПа будут приняты все необходимые меры по организации и реализации "свободных от covid зон". Участники, спикеры и все гости форума должны быть вакцинированы или иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Генеральный партнер форума — ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ). Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.