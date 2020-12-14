В Тюменской области наибольшее число льготных ипотек среди регионов УрФО

Жителями Тюменской области зарегистрировано наибольшее число "льготных" ипотек среди субъектов Уральского федерального округа. За 11 месяцев 2020 года Управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано более 3,6 тысяч "льготных" ипотек.

В октябре 2020 года правительство РФ продлило программу "льготной" ипотеки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 года.

По программе "сельской ипотеки" в Тюменской области зарегистрировано 433 права. Показатель всего за месяц увеличился на 24,7%.

"Сельская ипотека" предоставляется по льготной ставке 2,7% годовых в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Срок ее реализации — 2020–2025 годы. На средства "сельской ипотеки" можно построить, приобрести жилье, в том числе на этапе строительства, завершить ранее начатое строительство жилого дома по договору подряда. Жилье должно быть приобретено или построено на сельских территориях или сельской агломерации.

Всего же, на территории Тюменской области зарегистрировано 66,5 тыс. ипотек, в числе которых "льготная" и "сельская" ипотеки, что на 12,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.