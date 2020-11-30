В Тюменской области зарегистрировано 347 сельских ипотек

По итогам 10 месяцев 2020 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано более 57 тысяч ипотек. Из них 2,8 тыс. приходится на "льготную ипотеку".

По программе "сельской ипотеки" зарегистрировано 347 ипотек в отношении объектов, приобретаемых на условиях данной программы.

Всего за 10 месяцев 2020 года тюменским Росреестром принято 458,3 тыс. решений об осуществлении кадастрового учета и регистрации прав. Из них зарегистрировано 80,8 тыс. арестов (запрещений), 25,9 тыс. заявлений об одновременном осуществлении учета и регистрации в рамках "единой процедуры".

Общее количество прав, ограничений (обременений) прав, сделок составило 365,7 тыс. Из них зарегистрировано 12,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве, 99,1 тыс. прав на объекты недвижимости жилого назначения.