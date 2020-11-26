Впервые бизнес-школа объединила сельских предпринимателей Тюменской области

Первые занятия в "Вечерней школе предпринимателя: бизнес на селе", стартовавшей в Тюмени 20 ноября, состоялись. Основы предпринимательской деятельности ученики начали постигать с таких актуальных тем, как поиск бизнес-идей и управление персоналом.

В обучении принимают участие предприниматели из 23 муниципальных образований юга Тюменской области. Такая широкая география участников образовательного проекта стала возможна благодаря онлайн-формату.

Уже на первом занятии "Вечерней школы предпринимателя: бизнес на селе" ученики разобрали тему "От идеи до бизнес-плана". Сначала они сгенерировали 20 идей, из них выбрали десять, затем три и, наконец, одну. Потом пробовали ее ассимилировать и, как говорится, примерить на себя. Во всех группах стратегия обсуждения была совершенно разной – кто-то обратился к уже знакомым им нишам, кто-то решил попробовать совершенно новые сферы.

По мнению участника программы Натальи, очень важную информацию предоставил на занятии автор курса Эдуард Омаров, а предприниматель, психолог Дмитрий Захаров, считает она, – просто кладезь идей: "Я начинающий предприниматель, и мне очень важно выделить все главные моменты и расставить приоритеты в начале бизнеса. Без теории, которую мы получили на занятиях, и практика не даст результатов".

На втором занятии школы ключевой темой обсуждения стал вопрос кадровой обеспеченности. Многих предпринимателей остро волнует вопрос, как найти работников в условиях ограниченных ресурсов, контролировать и мотивировать их в дальнейшем, и не обернется ли найм затратами вместо увеличения дохода.

Эта тема активно обсуждалась и в рабочем чате, где ученики разбирают пройденные темы, делятся впечатлениями, задают преподавателям вопросы и вдохновляют друг друга на новые идеи.

Образовательная программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организаторами являются Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", центр "Мой бизнес" Тюменской области и "Центр развития бизнеса".