Тюменцам стали доступны рейтинги лучших компаний города в различных отраслях

Загадочный проект "ХОЧУ" наконец раскрыл интригу. Жителям города стал доступен сервис с рейтингами от независимых экспертов. Рейтинговое агентство "Хочу" (online-сервис "Хочу") призвано упростить поиск лучших компаний Тюмени в 12 сферах: Красота, Здоровье, Культура, Отдых и Туризм, Обучение, Продукты питания, Шопинг, Строительство и Архитектура, Автомобильная отрасль, Спорт, Провайдеры и Гаджеты, Юридические услуги, Финансы, Лизинг и Страхование.

Мы поговорили с Ксенией, брэнд-менеджером проекта, и узнали, в чем уникальность "ХОЧУ"

"Это сервис, который связывает компании и покупателей. В "ХОЧУ" есть свои фишки:

— Виртуальный помощник.

Допустим, я хочу найти лучший ресторан Тюмени. На сайте меня приветствует виртуальный помощник Настя. Я могу тут же позвонить или заказать звонок для связи с ней. Настя подбирает лучшее для меня предложение, отправляет варианты, рассказывает о скидках и прикрепляет отзывы.

Можно и самостоятельно найти интересующий товар или услугу. На главной странице для этого есть поисковая строка с подсказками — это удобная и быстрая навигация по отраслям.

— Экспертная аналитика.

Для каждой сферы мы подобрали профессиональных экспертов, которые будут помогать пользователям в выборе товара или услуги, делиться советами, а также писать экспертные материалы.

— Бесплатный и честный рейтинг компаний с народными экспертами.

Народные эксперты пользуются услугами компаний из ТОП-10 и делятся своими впечатлениями на страницах "Вконтакте" и Инстаграм.

— Коллаборации с компаниями.

ТОП сформирован по отзывам покупателей и оценкам независимых экспертов. Не все компании могут позволить себе быть в ТОПе поисковой выдачи браузера, "ХОЧУ" предоставляет компаниям, попавшим в наш рейтинг, такую возможность, а еще лидогенерацию и совместные продажи", — поделилась Ксения.