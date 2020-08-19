В Тобольске подходит к завершению реконструкция Кремля и Менового двора

В музейном комплексе проводятся масштабные работы по ремонту и благоустройству. Начались они в апреля этого года, а завершиться должны в сентябре. К этому сроку планируется полностью привести в порядок фасады 38 зданий и подпорные стены Прямского взвоза.

Все работы ведутся со строгим соблюдением норм и правил, принятых для реставрации объектов культурного наследия, заверила директор Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Владислава Дронова. "Многие работы возможны только в сухую погоду, поэтому жаркое лето очень помогло нам, и сейчас запланированный объем выполнен уже на 80 процентов", — отметила она.

Помимо фасадов обновляются пешеходные дорожки, зоны отдыха. Рабочие восстанавливают и красят ограждения и малые архитектурные формы. На площади около пяти тысяч квадратных метров ремонтируют брусчатку. "После завершения работ музейный комплекс станет более доступным для туристов с ограниченными возможностями здоровья — в пешеходных зонах уже завершается установка пандусов", — прокомментировал заведующий музейным комплексом "Тюремный замок" Виталий Лагутин.

До конца августа будут заменены кабельные линии электропередачи, установлено 138 опор с фонарями с современными светодиодными лампами. Освещение уже восстановлено на Софийском дворе, в ближайших планах – запуск фонарей на центральной аллее Красной площади, смотровой площадке за городским архивом и в сквере возле Тюремного замка.

"Сейчас для пеших прогулок доступна смотровая площадка с ротондой за Тюремным замком, со стороны здания городского архива, и сад Ермака. Кроме того, с 14 августа возобновлено движение по главной пешеходной дороге, соединяющей Нижний и Верхний посад, – Прямскому взвозу. А 31 августа будут открыты смотровые площадки. В полном объеме весь комплекс работ будет завершен в сентябре", — рассказала Владислава Дронова.

С ходом ремонтных работ ознакомился первый зампред Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. После осмотра Артюхов отметил, что Тобольский Кремль — уникальный памятник архитектуры, точка притяжения туристов, поэтому его благоустройство очень важно для привлечения турпотока в Тюменскую область, сообщает пресс-служба "Единой России".