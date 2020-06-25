В Тюмени открылся фермерский рынок

В Тюмени 24 июня на улице Тимофея Кармацкого, 20 открылся рынок "Алебашевский BAZAR", где можно купить фермерские продукты.

Пока открыт только первый этаж с торговыми площадями. Покупателям предлагают хлеб, сыры от лучших фермеров Тюмени и России, мясные деликатесы и колбасы, рыбу и морепродукты, сочные овощи и фрукты, орехи и сухофрукты, чай и кофе, мед и сладости.

После снятия ограничений по коронавирусу откроется и второй, где создана гастрономическая улица, где можно будут представлены кухни разных народов мира, бургерные, кофейни и винный бар, сообщается на сайте "Алебашевского BAZARа".