В Тюмени открылся фермерский рынок

19:00 24 июня 2020
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| Фото: xn--80aacfmcwihe5e1d.xn--p1ai

В Тюмени 24 июня на улице Тимофея Кармацкого, 20 открылся рынок "Алебашевский BAZAR", где можно купить фермерские продукты.

Пока открыт только первый этаж с торговыми площадями. Покупателям предлагают хлеб, сыры от лучших фермеров Тюмени и России, мясные деликатесы и колбасы, рыбу и морепродукты, сочные овощи и фрукты, орехи и сухофрукты, чай и кофе, мед и сладости.

После снятия ограничений по коронавирусу откроется и второй, где создана гастрономическая улица, где можно будут представлены кухни разных народов мира, бургерные, кофейни и винный бар, сообщается на сайте "Алебашевского BAZARа".

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