В Тюменской области задержали подозрительную партию мяса и меда из Казахстана

11:00 12 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

Мясо, молочная продукция и мед из Казахстана не прошли проверку в Тюменской области.

Партию продуктов не выпустили из села Казанское из-за отсутствия обязательных сопроводительных ветеринарных документов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. По этой же причине в аэропорту Рощино почти 1,5 килограмма мяса сожжено в спецпечи. 

В отношении владельцев грузов составлен протокол об административных правонарушениях, им выдано предписание об устранении нарушений.

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