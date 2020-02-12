В Тюменской области задержали подозрительную партию мяса и меда из Казахстана

Мясо, молочная продукция и мед из Казахстана не прошли проверку в Тюменской области.

Партию продуктов не выпустили из села Казанское из-за отсутствия обязательных сопроводительных ветеринарных документов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. По этой же причине в аэропорту Рощино почти 1,5 килограмма мяса сожжено в спецпечи.

В отношении владельцев грузов составлен протокол об административных правонарушениях, им выдано предписание об устранении нарушений.