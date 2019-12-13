Запсибкомбанк поздравил стратегического партнера с юбилеем

Запсибкомбанк

Процесс формирования партнерских отношений является одной из ключевых задач реализуемой деятельности Запсибкомбанка. Сотрудничество с ведущими компаниями, агентствами недвижимости и застройщиками городов присутствия банка способствует созданию площадки для претворения в жизнь социальных и стратегических мероприятий.

В декабре 2019 года одному из партнеров Запсибкомбанка – предприятию "Городские электрические сети" муниципального образования город Ханты-Мансийск – исполнилось 85 лет. Организация с богатым профессиональным опытом является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Ханты-Мансийска. Открытая политика и применение высоких технологий обслуживания снискали уважение жителей города и партнеров. На празднование юбилея были приглашены представители администрации округа и города. Директор ДО № 63 "Ханты-Мансийский" Татьяна Зыкова от лица банка поздравила предприятие и поблагодарила за долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

"Мы были рады встрече и общению со стратегическим партнером "Городские электрические сети" муниципального образования город Ханты-Мансийск. Участие в праздничном мероприятии позволило проявить сопричастность, а также выразить глубочайшую признательность за эффективность реализуемой совместной деятельности", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.