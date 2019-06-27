Тюменские предприниматели приглашают горожан на "Жару"

Фестиваль "ЖАРА" пройдет на площади 400-летия Тюмени 29 и 30 июня. В программе фестиваля запланирована работа шести тематических площадок: "Туризм", "ЖАРАляндия", "Спорт", "Igolka Market", фудкорт, "Своя атмосфера" и фотозоны. На каждой из них гостей ждет двухдневная программа.

В зоне "Туризм" эксперты книги рекордов Гиннеса вместе с жителями Тюмени станут свидетелями самого массового прочтения сказки "Конёк-Горбунок" в мире. Любой житель Тюмени может стать участником чтения и вписать свое имя в историю региона. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь. Чтения продлятся с 12:00 до 15:30 и закончатся поведением итогов на главной сцене фестиваля.

Городской фестиваль "ЖАРА" – праздник души, который уже третий год делают для горожан местные предприниматели. В 2018 году более 300 предпринимателей из нашей области, а также из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска представили гостям фестиваля свои товары и услуги. В 2019 году фестиваль "ЖАРА" включили в сборник "72 повода любить Тюменскую область еще сильнее" как мероприятие, запомнившееся тюменцам.

Гости фестиваля могут посмотреть театрализованную презентацию города Ишима – родины сказочника Петра Ершова и повырезать деревянного Конька-Горбунка на мастер-классе у Святослава Шитова. Также будет организована презентация туристических объектов Тюменской области и ближнего зарубежья с интерактивом и розыгрышем подарочных сертификатов. Прямо на фестивале посетители смогут подобрать и забронировать тур/экскурсию в любую точку мира. Организованы 4 фотозоны.

На малой сцене площадки туризм 29 июня зажгут вокальные и танцевальные коллективы представляющие культуру и традиции разных стран. 30 июня на сцене будут проходить батлы по брэйк-дансу от школы танца INSIGHT, битбоксу и яркой точкой завершат программу выступление коллектива WHITE DANCA CREW в стиле дэнс-хол.

На детской площадке "ЖАРАляндия" пройдет фестиваль веселья. Участвуя в конкурсах, дети смогут заработать "жарики". На них можно приобрести подарки и поучаствовать в мастер-классах. Маленьких гостей и их родителей ожидают батуты, скалодром, фотозоны, аллея сладостей, планетарий, различные мультики, хобби-студия и многое другое

На спортивной площадке можно будет не только принять участие в разновозрастных активных играх, но и получить информацию о правильном и спортивном питании.

"Igolka Market" в этом году порадует тюменцев модным показом Siberian Fashion Show под открытым небом. Более двадцати дизайнеров и модных шоу-румов города, 120 моделей, экраны, подиум у подножья Театра, арт-коллекции и театр мод.

На фудкорте гостей фестиваля как всегда ждут представители кафе и ресторанных сетей, известных в Тюмени. Просто идите на запах жареного мяса!

Образовательная площадка "Своя атмосфера" позволит гостям получить знания от спикеров и блогеров из различных сфер жизни. Информация ориентирована на мам, подростков, студентов. Гостей ждут: "True Story BLOGG", истории и мастер-классы от блоггеров, флеш-моб и обучающие мастер-классы: сальса, денсхолл, зумба от школы танцев "Мамасита", вечерние показы короткого метра.

Фестиваль организован Тюменским региональным отделением "ОПОРА РОССИИ", компанией Digital Technology при поддержке Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской области.