Оплата покупок смартфонами среди клиентов Запсибкомбанка набирает обороты

С начала запуска мобильных платежных сервисов клиентами банка совершено более 275 тысяч покупок с использованием Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Удобство и безопасность технологий оплаты с помощью мобильных устройств способствовали тому, что уже каждый 30-й владелец карты Visa Запсибкомбанка добавил ее для оплаты покупок на свой гаджет.

Клиенты банка успели оценить простоту совершения покупок одним касанием, а также другие преимущества такого способа оплаты:

Удобство. Оплата покупок устройством, которое ежедневно под рукой, вне зависимости от наличия с собой денежных средств либо пластиковых карт. Платить смартфоном, часами или планшетом гораздо удобнее, чем обычной картой.

Системность. Пользуйтесь теми же преимуществами и бонусами, что и при оплате банковской картой.

Доступность. Оплата везде: в магазинах, интернете и приложениях.

Безопасность. Настоящие номера карт не хранятся на устройстве.

"Банковский рынок переживает существенную трансформацию. Людям нужны удобные и доступные финансовые сервисы "здесь и сейчас". Поэтому мы внедряем технологии, с которыми нашим клиентам еще проще и удобнее решать многие повседневные задачи. Теперь к привычному для смартфона функционалу добавилась возможность быстро и безопасно оплачивать покупки картой Visa Запсибкомбанка. Для этого достаточно добавить карту в соответствующее приложение, при оплате выбрать карту и поднести гаджет на базе iOS или Android к терминалу. Если у вас еще нет карты Visa Запсибкомбанка, подать заявку на оформление можно на сайте банка или в любом офисе", — прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.