Тюменцам предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь

МегаФон

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Оператор включил кэшбэк для абонентов новой линейки "Включайся!" и возвращает 20% от суммы ежемесячной абонентской платы и услуг в международном роуминге. Кроме того, уральцы смогут создать свой тариф по типу конструктора.

11 марта 2019 года, Тюмень. МегаФон обновляет тарифы-хиты "Включайся!" и запускает новые предложения "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Наряду с минутами, трафиком, SMS, безлимитным доступом к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов получают преимущества:

· тариф-конструктор "Включайся! Выбирай", где клиент в один клик сможет сформировать индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определить нужное количество интернета, минут и смс. Также на тарифе доступен безлимитный интернет и видеоконтент в "МегаФон ТВ".

· тарифный план "Включайся! Смотри" предполагает доступ к 50 ТВ-каналам по "МегаФон ТВ", популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин.

· тариф "Включайся! Премиум" – безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, "Антивирус", "Журналы", а также индивидуальное клиентское обслуживание, "МегаФон ТВ".

Уникальное преимущество новой линейки – оператор возвращает 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге.

Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, оплатить ей услуги и сервисы: "МегаФон ТВ", "МегаФон Музыка", книги и журналы. Следить за кэшбэком можно в "Личном кабинете".

"По данным ВЦИОМ, кэшбэк – наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые добавил кэшбэк прямо в тариф абонента. Возврат 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность сэкономить, просто оплачивая связь, – комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. – Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет отличные решения для клиентов. Именно поэтому линейка "Включайся!" – бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 миллионов человек по всей стране".