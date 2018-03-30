Расплачивайтесь картами Visa Запсибкомбанка и получите возможность выиграть призы Чемпионата мира по футболу

Запсибкомбанк

Напоминаем, что с 5 февраля по 5 апреля 2018 года покупки с картами Visa Запсибкомбанка – это ваш шанс попасть в команду болельщиков, которая выйдет на поле в финале чемпионата мира по футболу – 2018, а также возможность выиграть поездки на другие матчи турнира или сет болельщика с доставкой на дом.

Что нужно сделать, чтобы вступить в Команду Болельщиков Visa и выиграть призы?

- С 5 февраля по 5 апреля 2018 оплачивайте картами Visa свои ежедневные покупки от 300 рублей;

- Регистрируйте чеки на fifa.visa.ru и получайте шансы;

- Получайте 2 шанса за каждый чек из магазинов-партнеров: "Пятерочка", "Карусель", "М. Видео";

- Участвуйте в розыгрыше призов. Вас ждут 500 сетов болельщика, 50 поездок на матчи чемпионата мира по футболу FIFA и 5 поездок на финал ЧМ – 2018 с возможностью выйти на поле.

"Болельщики всего мира с нетерпением ждут главного спортивного события этого года. Но самый запоминающейся футбол – тот, который вы смотрите непосредственно на стадионе. Чем чаще вы оплачиваете свои покупки картой Visa Запсибкомбанка и регистрируете чеки, тем выше шансы выиграть призы и увидеть матчи турнира собственными глазами. Если у вас еще нет карты Visa, то подать заявку на ее оформление вы можете на сайте банка, в личном кабинете Интернет-Банка или в офисе банка. А если вы подключили, например, пакет услуг "Золотой", то при оплате картой вы можете вернуть до 3,5% от суммы покупки", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Подробнее о текущих акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции и спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.