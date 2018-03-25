Тюменская область и Бельгия развивают экономические связи

Двусторонний товарооборот Тюменской области с Бельгией в 2017 году вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом, экспорт увеличился в два раза. Об этом сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона.

По информации Уральского таможенного управления в 2017 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Бельгией составил около 573 млн долларов США, в том числе экспорт – почти 355 млн долларов. Годом ранее эти показатели были существенно ниже: внешнеторговый оборот – чуть больше 179 млн долларов США, из которых 173,8 млн долларов - экспорт.

В экономическому сотрудничеству с Тюменской областью присматривается и Люксембург. Взаимный оборот товаров с этой страной составляет 244 тыс. долларов США. В конце марта планируется визит делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палаты во главе с ее первым вице-президентом, господином Йоханом Вандерплаетсе в Тюменскую область. Представители европейских деловых кругов проведут встречи с коллегами-бизнесменами из Тюменской области, руководителями региона. Это даст новый импульс в развитии отношений между сторонами.