Тюменский губернатор и министр белорусской энергетики обсудили новые перспективы сотрудничества

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В правительстве Тюменской области 19 сентября состоялась встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с министром энергетики Белоруссии Алексеем Кушнаренко и другими представителями республики. Участники обсудили планы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

Глава региона отметил, что развитие и укрепление отношений с республикой является одним из приоритетов для правительства Тюменской области:

Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом. Также действуют восемь межмуниципальных соглашений о сотрудничестве муниципальных образований Тюменской области с городами и областными исполнительными комитетами Беларуси. Товарооборот нашего региона с Беларусью в 2023 году увеличился в два раза.

Недавний визит тюменской делегации в Беларусь явился значимым двусторонним мероприятием, подчеркнул Алексей Кушнаренко: "Оно, безусловно, будет способствовать активизации торгово-экономических отношений. Считаю, что необходимо закреплять наметившийся успех".

В феврале 2024 года состоялся визит делегации Тюменской области в Минск и Брест. В состав региональной команды вошли представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры.

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил гостям несколько направлений сотрудничества:

– обслуживание газотурбинного оборудования предприятий Беларуси с использованием компетенций предприятий Тюменской области;

– создание в Тюмени авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе "ТехноЦентра", дочерней компании "ТАЛК Лизинг", учредителем которой является правительство региона;

– проведение совместных исследований в области "Биобезопасности", в том числе с использованием площадки строящегося межуниверситетского кампуса в Тюмени.

Визит делегации Республики Беларусь в Тюменскую область связан с участием в Промышленно-энергетическом форуме TNF, который проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. На полях форума Алексей Кушнаренко сообщил журналистам, что сотрудничество с Тюменской областью активно развивается: