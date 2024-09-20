Тюменский губернатор и министр белорусской энергетики обсудили новые перспективы сотрудничества

В правительстве Тюменской области 19 сентября состоялась встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с министром энергетики Белоруссии Алексеем Кушнаренко и другими представителями республики. Участники обсудили планы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.
Глава региона отметил, что развитие и укрепление отношений с республикой является одним из приоритетов для правительства Тюменской области:
Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом. Также действуют восемь межмуниципальных соглашений о сотрудничестве муниципальных образований Тюменской области с городами и областными исполнительными комитетами Беларуси. Товарооборот нашего региона с Беларусью в 2023 году увеличился в два раза.
Недавний визит тюменской делегации в Беларусь явился значимым двусторонним мероприятием, подчеркнул Алексей Кушнаренко: "Оно, безусловно, будет способствовать активизации торгово-экономических отношений. Считаю, что необходимо закреплять наметившийся успех".
В феврале 2024 года состоялся визит делегации Тюменской области в Минск и Брест. В состав региональной команды вошли представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры.
Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил гостям несколько направлений сотрудничества:
– обслуживание газотурбинного оборудования предприятий Беларуси с использованием компетенций предприятий Тюменской области;
– создание в Тюмени авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе "ТехноЦентра", дочерней компании "ТАЛК Лизинг", учредителем которой является правительство региона;
– проведение совместных исследований в области "Биобезопасности", в том числе с использованием площадки строящегося межуниверситетского кампуса в Тюмени.
Визит делегации Республики Беларусь в Тюменскую область связан с участием в Промышленно-энергетическом форуме TNF, который проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. На полях форума Алексей Кушнаренко сообщил журналистам, что сотрудничество с Тюменской областью активно развивается:
Эта область является одним из лидеров среди 80 регионов Российской Федерации по товарообороту с Республикой Беларусь. За первое полугодие он уже составил 2,2 млрд долларов с ростом 167% к уровню прошлого года. Мы видим здесь огромный потенциал для сотрудничества и решения тех вопросов, которые стоят перед нашими странами.
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