Рефинансирование от Запсибкомбанка – возможность улучшить условия по ипотеке

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов в начале 2017 года. За это время в банк обратилось порядка трех тысяч клиентов из федеральных и региональных банков, желающих улучшить условия действующей ипотеки.

Рефинансирование дает возможность снизить ежемесячный платеж, увеличить или уменьшить срок кредита, тем самым снизить нагрузку на семейный бюджет и сэкономить на процентах. По вопросам рефинансирования в Запсибкомбанк чаще всего обращаются клиенты, у которых ставка по выплачиваемой ипотеке выше рыночной примерно на 2 процентных пункта. Доля таких заявок в 2017 году достигла 25% от всех обращений.

Основным условием рефинансирования от Запсибкомбанка является положительное обслуживание ипотеки заемщиком, своевременное погашение кредита без просрочек. Помимо стандартных документов, подтверждающих занятость и доходы клиента, а также документов на жилой объект, необходимо предоставить бумаги по действующей ипотеке с информацией об остатке задолженности, сроке и сумме кредита, размере платежей и т.д. После принятия положительного решения банк безналично переводит кредитные средства по предоставленным реквизитам в счет погашения действующей ипотеки. Когда кредит погашен и обременение с жилья снято, необходимо зарегистрировать договор ипотеки в пользу Запсибкомбанка.

"Рефинансирование ипотечного кредита через Запсибкомбанк немногим отличается от стандартной ипотечной сделки. И если заемщик нацелен на открытые и честные взаимоотношения с банком, то никаких подводных камней быть не может. Мы постарались сделать этот процесс как можно более комфортным для клиента. Рассмотрение заявки на рефинансирование занимает не более четырех рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов. На протяжении всей сделки клиента сопровождают специалисты банка", – пояснил директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.