Около десяти тысяч жителей Тюменской области потенциальные банкроты

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс" провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России, в отношении которых введена процедура банкротства по итогам 2017 года.

В исследовании были использованы данные о 49,7 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в "Федресурсе".

К потенциальным банкротам отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. По данным исследования, в Тюменской области под это определение попадают 9 934 человека - 1,8 % заемщиков.

В целом по Уральскому федеральному округу картина выглядит следующим образом:

На конец 2017 года в подобной ситуации оказались 698 тысяч россиян -около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в прошлом году менее 29,9 тыс. граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2%, Карачаево-Черкесии – 2,4%, Бурятии – 2,3%, Магаданской обл. – 2,3% и в Якутии – 2,2%. Меньше всего их в Чечне и Ненецком АО – по 0,4%, в Крыму – 0,5%, в республике Алтай – 0,6% и в Дагестане – 0,8%.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в Москве и Московской области – почти 123 тысяч, Санкт-Петербурге и области – около 42 тысяч, в Краснодарском крае – 29 тысяч, Свердловской области – 24 тысячи и в Башкортостане – 22 тысяч человек.

Реальных банкротов, имущество которых уже выставляется на реализацию, также больше всего среди москвичей – 4173 человек, петербуржцев и жителей Ленинградской области – 1 627 человек, а также жителей Башкортостана – 1330, Краснодарского края – 1134 и Самарской области – 993 человек.

Только 4% потенциальных банкротов воспользовались процедурой в 2017 году

В процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Крыма – 17% от числа потенциальных банкротов в регионе, Вологодской обл. – 17%, Мордовии – 14%, Чувашии - 12% и Архангельской области – 10%.

"За два с небольшим года действия Закона доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество увеличилось с 580 до 698 тыс. человек. Вместе с тем еще около 8,4 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения", - отмечает генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Даниэль Зеленский.

"Процедурой банкротства воспользовалась малая доля потенциальных банкротов в силу ее сложности для широких слоев населения, а также невысокой информированности граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры. В регионах с более высоким процентом фактических банкротов к потенциальным, по всей видимости, активную позицию занимают арбитражные управляющие и юридические компании, рассказывающие гражданам о возможностях банкротства, стоимость услуг по сопровождению процедуры также может быть ниже, чем в столице", - комментирует руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.