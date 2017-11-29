Банк "Открытие" запускает новый интернет-банк для физических лиц

Банк "Открытие" запустил новый интернет-банк — ib.open.ru. Изменения коснулись как пользовательского интерфейса, который теперь максимально адаптирован под мобильные устройства клиентов, так и самого процесса использования. Удобная навигация позволяет совершать базовые операции заметно быстрее, чем в прежней версии: теперь все сервисы и продукты банка представлены на одной странице и сгруппированы по функциям. К примеру, перевести деньги на карту, телефон или осуществить платеж по реквизитам можно из одного окна – виджета, а шаблоны платежей выведены под главным меню и балансом счетов, что позволяет совершить привычный платеж в два клика.

В основе интернет-банка новая платформа — собственная разработка банка, реализованная на независимой архитектуре, обеспечивающая более стабильную работу и масштабируемость на другие сервисы. Недавно запущенный интернет-банк для малого бизнеса реализован на данной платформе, за ним последует мобильное приложение и другие дистанционные продукты банка.

"Новый интернет-банк — это не просто редизайн, это переосмысление банковского продукта. Мы полностью изменили пользовательский интерфейс и позаботились о лучшем юзабилити для наших клиентов, обеспечив стабильную работу в условиях растущей клиентской базы" — отметила Ксения Жигалова, начальник управления мобильного и интернет-банка "Открытия".

Подключиться к новому интернет-банку можно по адресу ib.open.ru. Для этого понадобится карта "Открытия" и телефон. Текущим клиентам регистрироваться заново не потребуется. Предыдущая версия интернет-банка будет действительна до осени 2018.