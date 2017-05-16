Какой бизнес выигрывает даже в трудные времена?

Сегодня предпринимателям и руководителям тюменского региона как никогда важно быстро перестраиваться под происходящие перемены, учиться у лучших, а иначе придется сдать свои позиции конкурентам. Деловая конференция, участники которой познакомятся с шестью крупными бизнесменами и руководителями российского уровня, пройдет в пятницу, 19 мая, с 10.00 до 19.00 в ДК "Нефтяник".

Каждый из спикеров будет выступать по часу и расскажет о мировых трендах для бизнеса и том, как привлекали миллиардные инвестиции, выводили свой бизнес вверх или повышали эффективность своих сотрудников. Многие из них расскажут о том, как добывать деньги самыми разными способами — потому что они научились это делать. Это не просто бизнес-тренеры, это реально работающие и успешные бизнесмены.

Особенно интересным ожидается выступление Дмитрия Пищальникова, директора Краснокамского завода, который увеличил производительность в 4 раза за счет модернизации системы управления (и победил в номинации "Лучший проект в сфере импортозамещения" в 2015 году).

Бывший министр госуправления и информационных технологий, а ныне генеральный директор "Деловой среды" Михаил Федоренко расскажет о глобальных мировых трендах для бизнеса. Инвестор Олег Иванов (который привлек на различные проекты уже около 100 миллионов долларов) выступит с темой "Пошаговый алгоритм привлечения инвестиций". Преподаватель Мюнхенской школы бизнеса Михаил Хомич собирается поговорить о том, как достичь действительно больших целей (даже если вы пока все еще маленькая компания). Подробнее о спикерах можно прочесть на сайте мероприятия www.конференцияогонь.рф.

Однажды Уоррену Баффету задали вопрос, какими своими инвестициями он гордится больше всего. И он ответил: "Самый ценный актив, который у вас есть — это вы сами. Все, что улучшает ваши таланты и умения, стоит того, чтобы это делать". Если вы понимаете, что бизнес, который не меняется и не следит за изменениями, умирает быстрее остальных, то вы один из тех, кто сумеет не просто выстоять, но и вырасти в кризис, который в России продолжится еще много лет (нужно просто быть в нем подготовленным). Зал вместит около 1000 действующих предпринимателей и руководителей нового поколения, а значит вы будете в хорошей компании.

На конференцию рекомендуется идти не в одиночку, а группой единомышленников из своей компании, поскольку по-настоящему ценные идеи могут родиться в голове у одного человека, а вот воплощаются в жизнь они только группой лиц. И если какие-то из важных идей одинаково будут приняты во всем коллективе, то ваш бизнес сделает еще один шаг вперед.

Также на подобных деловых мероприятиях рождаются совместные проекты, деловые партнерства и союзы, которые при благоприятном стечении обстоятельств могут стать новым витком развития вашей компании.

Приобрести билеты на конференцию (стоимостью от 4 до 8 тысяч рублей в зависимости от категории) можно, позвонив по телефону 8-922-078-54-54 (Приданникова Оксана) или через электронную почту tmnevent@yandex.ru. В наличии по-прежнему есть лучшие места, а при групповом заказе можно рассчитывать на серьезный дисконт и оплату по безналичному расчету.