Ханты-мансийские школьницы вышли в финал Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив "Леонардо"

Ханты-Мансийский банк

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк") оказал поддержку в организации поездки старшеклассниц Валентины Дубив и Екатерины Смолиной из Горноправдинска (ХМАО – Югра) в Москву на финал фестиваля творческих открытий и инициатив "Леонардо" .

Валентина представила работу "Оценка эффективности удаления нефти с водной поверхности с использованием в качестве адсорбента порошка активированного угля", а Екатерина выступала с докладом на тему "Гаджет-аддикция и оценка ее влияния на здоровье школьников". Работы югорских школьниц были отмечены дипломами финалистов престижного конкурса и памятными медалями. Научным руководителям вручены грамоты за организацию проектно-исследовательских работ с одаренными детьми.

Фестиваль творческих открытий и инициатив "Леонардо" рассматривает роль человека в его взаимоотношениях с окружающим миром. Именно поэтому символом фестиваля стала фигура Леонардо да Винчи – универсального человека, яркой творческой личности, творившей на благо всего человечества.

Всего на конкурс было представлено 300 научно-исследовательских работ в 10 номинациях. География участников – от Калининграда до Владивостока. В состав жюри входили известные ученые из МГУ, РХТУ, заслуженные учителя России, которым, по их комментариям, было очень сложно выделить победителей, так как уровень подготовки участников с каждым годом становится выше.