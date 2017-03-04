Тюменские аграрии представили свою продукцию в Берлине

Сотрудники агрофирмы КРиММ (Упоровский район) представили продукцию предприятия на международной выставке-ярмарке свежей плодоовощной продукции Fruit Logistica в Берлине, сообщили в пресс-службе губернатора.

В феврале этого года там собрались производители, оптовые и розничные продавцы, импортеры и экспортеры овощей и фруктов, а также на упаковочные и транспортные компании.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, Fruit Logistica уверенно держит первенство среди подобных выставок: "В этом году на ней были представители около трехсот компаний из Европы, Америки и Азии. Здесь идут постоянные премьеры новой сельхозтехники, и на это обращается особое внимание. КРиММ взял курс на совершенствование производственных линий, поэтому сейчас нас больше интересовала не полевая техника, а та, которая моет, сортирует и упаковывает. Требования покупатели предъявляют все более жесткие, надо им соответствовать. Много для себя нашли интересного. В частности посмотрели новую тару".

В ближайшее время агрофирма собирается приобрести три современные машины. В частности в Упорово появится линия оптической сортировки, благодаря которой картофель многократно сканируется. Оптические сортировщики оснащены самым технологичным оборудованием с интеллектуальными функциями. Они эффективно распознают повреждения, сильную и незначительную потерю цвета продукта, лишние оболочки и инородные материалы.