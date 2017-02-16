Тюменцы исписали 65 страниц жалоб на "классовых врагов"

Столетие Октябрьской революции потихоньку вдохновляет соотечественников на различные символические инициативы. Одной из них стал набирающий силу портал Антиджоб, представляющий собой место, где работники могут оставить отзывы о работодателях. Впрочем, планы создателей более амбициозны:

Наш сайт мы видим, не только как место, где есть черный список работодателей <...>, но и как место для координации сил в классовой борьбе, пропаганды "прямого действия" в решении трудовых конфликтов – в противовес судебно-бюрократической системе, которая по факту действует в интересах наших классовых врагов.

Изучение тюменской страницы сайта показало, что "классовых врагов" у местного пролетариата насчитывается целых 65 страниц. А ведь на каждой станице присутствуют по десять названий, в том числе известные. Отзывы тюменцев о работодателях отличаются разнообразием:

Приехала, посадили заполнять анкету в электронном виде. Помимо обычных вопросов были еще и совершенно ненужные и отнимающие время типа на эрудированность (н-р, столица кз, население Тюмени, любимый писатель, на какого героя хотела бы я быть похожа, задачка про ворон и т.д). Затем меня пригласили к руководителю, которая не задала ни одного вопроса, вопросы задавала помощница. Опять же после собеседования обещали перезвонить в ЛЮБОМ случае! Но звонка так и не поступило, затем позвонили с другого адреса, предложили вакансию специалиста по работе с клиентами в колл-центр на 19 сентября.

Или:

Улыбаться и разговаривать с коллегами запрещено, иначе сразу начальство выходит и вставляет по полной. Экзамены устраивают, человек по 20 - балаган, смеются или позорят, зависит от настроения. Штрафы постоянные.

Или:

Сначала все было хорошо аванс зарплата бесплатно завтрак ужин обед. Потом стали задерживать аванс зарплату отменили бесплатные завтрак и ужин.В 2016 отменили обеды зарплату не подняли задержка до сих пор.

Внимание: оригинальные орфография и пунктуация сохранены!!!

Впрочем, есть и положительные отзывы. Однако они более трафаретны, как и счастливые семьи в трактовке Льва Толстого. В целом следует признать, что работодатели пока не придают значения управлению репутацией на таком ресурсе.

Тюменские маркетологи вчера как раз пытались договориться о том, что такое управление репутацией.

Другой символической инициативой можно назвать озвученное на прошлой неделе предложение депутата Тюменской городской думы, коммуниста Александра Чепика одной из улиц областного центра название "100 лет Октября". На вопрос корреспондента NewsProm.ru о том, не идет ли речь об улице Республики, которую как раз уже сто лет никто не переименовывал, депутат ответил, что подробности будут оглашены на заседании представительного органа.