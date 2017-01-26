Тюменской области удалось сохранить рост производства в 2016 году

Согласно итоговой статистике об индексах производства, промышленность юга области выросла за прошлый год на 3,9%. После статистики за 9 месяцев, которая показывала рост всего лишь на 2,0%, имелись опасения за итоги года, однако они не подтвердились.

Лидерами роста стали такие товары, как: материалы строительные нерудные (+60,3%); бутылки из цветного стекла (+36,3%); полуфабрикаты мясные охлажденные (+32,5%); водка (+27,2%); приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие (+26,6%). Почему-то сдало свои позиции производство резиновых и пластмассовых изделий, показавшее по окончании года скромные 6,2% роста, хотя еще за три месяца до этого имело результат в десять раз лучше.

Такие же приборы, но для контроля прочих физических величин, напротив, оказались в группе неудачников с результатом минус 25,5%. Компанию им составляют: кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня (-37,6%); мебель (-29,4%); плиты ДСП (-23,3%); конструкции и детали сборные железобетонные (-8,2%).