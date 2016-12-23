Авиакомпания "Ямал" спровоцировала конфликт России и Таджикистана - 2

С сегодняшнего дня Россия приостанавливает полеты в нашу страну таджикской авиакомпании Somon Air. Как передает "Коммерсантъ", причиной стало то, что Таджикистан так и не дал согласия на полеты авиакомпании "Ямал" в Душанбе и Худжанд из подмосковного аэропорта Жуковский.

Напомним, что вчера Россия уже приостанавливала в связи с данным конфликтом авиационное сообщение с Таджикистаном, но всего лишь на час с небольшим. После этого российское министерство транспорта сообщило, что власти согласовали полеты "Ямала".