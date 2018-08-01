Отдых в "Ребячке" полезен для детского здоровья

Лето - отличное время, чтобы набраться сил, энергии и новых впечатлений. Ну и оздоровиться, конечно. Особенно это важно для школьников перед началом нового учебного года.

Понимая это, многие жители Ямала с наступлением теплых дней отправляют детей на юга в различные санатории и лагеря. В том числе и в тюменские детские центры.

Вице-президент ассоциации тюменских оздоровительных лагерей "Мы вместе" Людмила Закладная отмечает, что на юге региона созданы все условия для полноценного отдыха детей. "Мы стараемся, чтобы в наших лагерях все услуги оказывались качественно и ребенку, и родителям, и заказчикам, которые заботятся о развитии детей. Отдыхающим у нас детям интересно, увлекательно и познавательно. К тому же в новых условиях они делают большие шаги к самостоятельности и в развитии гибких навыков – учатся коммуницировать с новыми людьми, решать какие-то жизненные ситуации, справляться с возможными трудностями, воспитывают в себе характер. Над этим как раз сегодня усердно работают все школьные педагоги", - говорит Людмила Закладная.

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За лето в тюменских лагерях отдохнут около 900 ямальских ребят. Деньги на покупку путевок направляются из бюджетов округа, муниципальных образований, выделяют средства и компании, в которых работают родители детей.

На третьей - лидерской - смене в "Ребячьей республике" отдыхают 120 ямальцев.

"Эта смена называется "Нереальные возможности в реальном мире". На ней 120 человек с Ямала, из них процентов семьдесят у нас уже не первый раз, многие – седьмой-десятый. Основная цель смены – научить детей социальному проектированию. Мы рассказываем, для чего нужны проекты, как их правильно оформлять. На школе социального проектирования ребята придумывают и пишут свой проект, потом пройдет защита. Лучший проект мы отправим на реальный конкурс грантов – дети смогут заработать первые деньги на осуществление своей идеи", - рассказывает руководитель смены Анастасия Баканова.

Конечно же, во время смены дети не только получают новые знания, но и отдыхают - активно, позитивно и весело. "У нас комплекс различных мероприятий, работают досуговые и развивающие центры, которые дети очень любят. А вообще у нас все взаимосвязано. К примеру, зооцентр, где дети учатся правильно ухаживать за животными и кормить их. Это как бы развлечение, но здесь же мы "включаем" и образование, и воспитание", - говорит Анастасия.

Полина Лазарчик из города Муравленко: "Отдыхаю в "Ребячке" в четвертый раз. Мне очень нравится, я хочу тут жить почти вечно, потому что здесь так круто и прикольно! Вожатые в нашем лагере самые добрые и хорошие. Еда вкусная. И никогда мы не сидим без дела. Всегда гуляем, интересные побегушки нам устраивают, много развлечений разных. В центре есть скрапбукинг, зоодомик, можно заниматься выжиганием, пайетками и еще много чем. У нас несколько зарядок. Мне нравятся танцевальная и дыхательная. Еще есть спортивная, конечно, где мы бегаем и всякие упражнения выполняем. Еще нравится бывать в зоодомике. Здесь такие милые животные!"

Отлично в лагере работает медицинская служба. За состоянием и оздоровлением детей неусыпно следит кандидат медицинский наук, доцент, педиатр Ирина Боброва. "У нас есть все условия для реабилитации детей. От прекрасного лесного воздуха, который насыщен кислородом, до аппаратной физиотерапии. Ребятишки к нам приезжают с различными заболеваниями – от функциональных до хронических. Особенно северные дети. Сложные климатические условия, в которых они живут, налагают отпечаток на их растущие организмы. Часты бронхиты, астмы, хронические ОРВИ, нарушения осанки, плоскостопие, артриты, артрозы, заболевания ЖКТ. Мы с помощью комплекса мер помогаем детям оздоровиться, повысить защитные свойства организма. Этот запас энергии и здоровья позволяют им вернуться к учебе с новыми силами. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, аппаратная физиотерапия, спелеокамера, ароматерапия, кабинет магнитотерапии, в котором можно лечить весь организм, шестиразовое питание сбалансированное по белкам, жирам и углеводам, овощам и фруктам дают мощный оздоровительный эффект", - рассказывает врач.

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По словам Ирины Бобровой, правильно поступают те северяне, которые перед поездкой на юг дают детям возможность пройти акклиматизацию в умеренном климате. "Если резко менять зоны, то акклиматизация у детей проходит очень сложно. В умеренном климате, как у нас, они легче адаптируются. Получив здесь весь комплекс по профилактике и лечению хронических заболеваний, на юге они получат пользу от воздействия климатического: солнце, вода и воздух добавят положительного эффекта на оздоровление", - отмечает специалист.