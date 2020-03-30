Скучать не придется: тюменцам доступны свыше 200 ТВ каналов

Пока в Тюменской области введен режим повышенной готовности до 10 апреля, целая неделя объявлена нерабочей, и многим лицам рекомендуется режим самоизоляции, все острее встает вопрос – чем занять себя в период вынужденного домашнего пребывания.

В связи с этим вновь возрастает популярность телевидения. Тюменцам повезло, ведь в областной столице доступно множество качественных и, главное, разнообразных каналов на любой вкус и по привлекательной цене. ООО "Русская компания" предлагает услуги по подключению кабельного ТВ не только в многоквартирных домах, но и в коттеджах, включая Тюменский район. Что же можно посмотреть на карантине?

Особо востребованными в последнее время являются каналы с фильмами и сериалами, каналы образовательные и детские. И даже здесь каждый из этих пунктов удивляет приятным и широким выбором, ведь главный принцип подбора телеканалов от "Русской компании": каждый найдет, что посмотреть.

К примеру, любителям посмеяться наверняка придется по вкусу канал "Кинокомедия", а желающих вдоволь побояться в домашней обстановке – канал "Страшное кино". Предпочитающих запутанные сюжеты порадует "Русский детектив". Для поклонников отечественного кинематограф – каналы "Родное кино", "Любимое кино", "Русский бестселлер", "Русский роман", "Наше новое кино". Классические мировые ленты можно увидеть на канале "ТВ 1000". А переживающим о временном закрытии театров наверняка поднимет настроение одноименный канал.

Такие каналы, как Fox, Amedia 1 и 2, Cinema и"Еврокино" дают возможность насладиться лучшими мировыми премьерами и сериалами. Экзотика представлена, например, каналом "Дорама", посвященным киноиндустрии стран Востока: Китая, Южной Корея, Тайваня и Японии. Есть даже отдельный канал индийского кино. И это еще далеко не полный список!

Для желающих заняться самообразованием или просто узнать как можно больше новых любопытных фактов телевидение предоставляет настоящее раздолье. Есть контент, посвященный отдыху и путешествиям (Travel & Adventure HD), охоте (например, "Охотник и рыболов" или Hunting action), инновациям (есть даже увлекательный канал "Министерство идей").

Для изучения исторических фактов отлично подойдет "Совершенно секретно". Множество программ посвящено животным: от канала "Моя планета" или ZOO TV до "Наша Сибирь" или Nat Geo Wild. Дети будут в восторге от "Мультимании", "Детского мира", "Капитана Фантастика", "В гостях у сказки"… А канал "Радость моя" совмещает семейные, анимационные, музыкальные, образовательные, просветительские и документальные программы – отличный досуг для всей семьи.

Даже если вы не хотите смотреть телевизор, а предпочитаете заниматься другими делами, - почему бы не делать это под новую музыку? Тем более, на ТВ есть множество музыкальных каналов: О2 TV, Clubbing TV, Music Box RU, Europa plus TV, RU.TV, Музыка Первого, ТНТ Music и даже "Мультимузыка".

Телевидение от "Русской компании" отличается стабильным качеством. Пользователю обеспечен отличный сигнал с высокой скоростью передачи, без помех, внезапных отключений и перебоев, а также безупречная четкость картинки с потрясающей цветопередачей.

Подробнее ознакомиться с тарифными планами и условиями подключения вы можете на сайте. Узнать подробность и оформить заявку можно и по телефону: 39-00-39.