Тюменцам предлагают отправиться в гости к Мамонтенку

Фото: ТМПО

Экскурсия на двухэтажном автобусе "Путешествие в Мамонтенку" состоится в Тюмени 14 и 28 марта, начало в 12:00. Возрастная категория 6+.

Экскурсия на комфортабельном красном автобусе - прекрасная возможность получить массу положительных эмоций и узнать много нового.

Юные путешественники познакомятся с историей нашего края. Ребята испытают себя в играх на ловкость, внимание и командный дух. Они встретятся с Мамонтенком, который на выставке "Окно в природу" в музее "Городская Дума" покажет им один из самых высоких скелетов мамонтов в России.

А в главном корпусе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова ребята познакомятся с мамонтенком Любой на выставке "40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы".

Продолжительность: 120 минут.

Старт экскурсии от Исторического парка "Россия – Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

Стоимость билета: 500 руб. – 1 этаж, 600 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1 этаж, 300 руб. – 2 этаж. (Обязательно бронирование, количество мест ограничено)

Телефон +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

Подарите яркие впечатления себе и своим деткам!