Топ мероприятий в Тюмени на 20 - 22 декабря

Дизайн-маркет IGOLKAmarket (0+)

Маркет дизайнеров и концептуальных проектов. Свою продукцию гостям маркета представят более 200 участников. В зоне дизайна выставятся авторские украшения, бижутерия, декор, дизайнерская одежда, аксессуары, предметы быта, цветочные композиции.

В секции гастронома гостей ждут производители здоровой и полезной еды, экологичные продукты, веганские сладости, пончики, натуральный кофе, имбирные пряники, арахисовая паста, сыровары. В beauty-зоне свои услуги представят визажисты, стилисты, имиджмейкеры, производили натуральной косметики, мастера мехенди.

Когда: 20 декабря с 15:00 до 20:30, 21 и 22 декабря с 12:00 до 19:30

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Вход свободный!

Спектакль "Бонифаций едет к бабушке" (4+)

Спектакль на мотив всем с детства известного мультфильма.

Когда: 20 декабря в 10:00 и 12:00, 21 декабря в 10:00, 22 декабря в 10:00 и 17:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 300 рублей

Музыкальный спектакль "Коза — Дереза" (0+)

Зрители не только вдоволь посмеются над веселыми проделками козы, но и вспомнят, что говорить нужно только правду, а близких обижать нельзя.

Когда: 20 декабря в 11:00 и 14:00, 21 и 22 декабря в 12:00 и 15:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 600 рублей

Мюзикл "Снежная королева" (6+)

История Герды и Кая непременно заставит ребят задуматься, что же может растопить лед и победить черствость людских сердец.

Когда: 20 декабря в 16:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 500 рублей

Открытие главной городской ёлки (0+)

Также ожидается фейерверк и массовый танцевальный флешмоб.

Когда: 20 декабря с 18:00 до 20:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

Здесь Маркет (0+)

Городские мастера, вкусная еда, классная музыка, сюрпризы и розыгрыши. Будет много всего. Ты сможешь купить новогодние подарки — керамику ручной работы, украшения, одежду, предметы декора, косметику, книги. Или крафтовый хлеб на перекус, где еще такой найти? Также будет выставка-продажа открыток тюменских иллюстраторов, секонд-хенд, куда можно принести до пяти своих вещей и продать их или отдать бесплатно, мастер-классы, сюрпризы.

Когда: 21 декабря с 12:00 до 20:00

Где: Контора пароходства (ул. 25 октября, 23а, строение 1)

Участие бесплатно!

Новогодняя праздничная уличная программа "Самый лучший Новый год" (0+)

По периметру всего сквера Комсомольского расположатся разнообразные интерактивные площадки, где гости праздника смогут найти занятия на свой вкус: попробовать себя в роли новогодних волшебников, принять участие в активных зимних забавах, сделать памятное фото на фоне "Северного сияния" и многое другое.

А на главной сценической площадке сквера пройдет театрализованная праздничная программа. В гости к дедушке Морозу и Снегурочке придут два необычных персонажа: Снежок и Смешок (фьёки). Также гостей праздника ждет самое зрелищное событие этой зимы: парад саней "Чудо-сани". Участники парада продемонстрируют всем свой оригинальный взгляд на украшение самого популярного зимнего транспорта. А самые необычные идеи, конечно же, не останутся без ценных призов.

Когда: 21 декабря в 13:00

Где: сквер "Комсомольский"

Вход свободный!

Открытие Резиденции Деда Мороза (0+)

Самая настоящая волшебная резиденция заработает благодаря партнеру проекта компании "Леском". Дедушка будет ждать гостей ежедневно до 14 января, с 15:00 до 19:00.

Когда: 21 декабря в 15:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

Спектакль "Сказки 1001 ночи" (6+)

Всем знакома история о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур! Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства! Коварный Визирь, подземелье с сокровищами, старая лампа, всемогущий Джинн...

Когда: 21 и 22 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 700 рублей

Спектакль "Сказки 1001 ночи" (6+)

Всем знакома история о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур! Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства! Коварный Визирь, подземелье с сокровищами, старая лампа, всемогущий Джинн...

Когда: 21 и 22 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 700 рублей

Новогодние утренники в семейном парке "КукуруZа" (0+)

В каждую программу входят: активные игры со сказочным героем (1 час), поздравление от Деда Мороза, Серебряное Шоу, свободные игры на всех аттракционах (2 часа). Требуется регистрация по телефону: 8 (922) 601-00-77.

Когда: 21 — 30 декабря

Где: "КукуруZа" (ТРЦ "Премьер", 3 этаж, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63)

Стоимость: 950 рублей

Новогодняя дискотека для детей (8+)

Ребят ждет: встреча с любимыми новогодними героями; приключения с персонажами русских сказок; сюрприз от заколдованных снежинок; дефиле в новогодних костюмах; подарки от Деда Мороза; новогоднее выступление вокалистки Ekatty Mi. Требуется регистрация по телефону: 67-80-90.

Когда: 22 декабря в 15:00

Где: фитнес-центр Fitberri (ул. 30 лет Победы, 52а)

Стоимость: 1000 рублей

Продолжение и подробности можно найти здесь.