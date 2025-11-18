По инициативе граждан в городе запускают проект "Тюменская зима"

Проект "Тюменская зима" — это не просто идея, а целая философия, которая выросла из прямого общения с жителями города, в него входят два направления: "Тюменский лед" и "Тюменская лыжня", сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Хочу рассказать об одном новом проекте, который объединит существующую инфраструктуру и позволит сделать более интересным и разнообразным зимний досуг. Сначала были опросы на платформе "Я решаю!", где люди делились своими мечтами о том, как сделать зиму в Тюмени по-настоящему яркой и уютной. Потом последовали встречи с представителями бизнеса, спорта и образования — каждый вносил свои предложения, и постепенно картина сложилась сама собой. Такой подход оказался невероятно эффективным! На протяжении нескольких месяцев мы плотно сотрудничали с различными структурами, чтобы разработать концепцию комфортных, интересных и безопасных площадок для зимнего отдыха в городской среде. В результате совместной работы мы приняли решение создать единую цифровую платформу "Тюменская зима", - сообщил Афанасьев в своем телеграм-канале.

"Тюменская зима" объединяет два крупных проекта:

"Тюменский лед" — здесь представлены все катки города, как бесплатные, так и платные. Среди них знаменитый "Улетный каток" на улице Герцена, "Тюмень Каток" на набережной у Конторы пароходства, а также катки проекта "Сердце Тюмени". Каждую неделю на этих объектах будут проходить увлекательные активности для тюменцев и гостей города. Предусмотрены катания для льготных категорий граждан;

"Тюменская лыжня" — проект, предназначенный для комфортного катания на лыжах как для новичков, так и для профессионалов. В настоящее время на лыжных трассах нашего города ведутся работы по формированию искусственного снежного покрова, которые планируется завершить до конца ноября. Массовые катания начнутся после того, как выпадет достаточное количество естественного снега. Это позволит разделить потоки начинающих и опытных лыжников. Все трассы будут регулярно обслуживаться, чтобы соответствовать всем необходимым нормам и стандартам.

Сайт "Тюменская зима" начнет работу в первой декаде декабря.