Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Сургуте

Пожар в двухэтажном дачном доме в СОТ "Прибрежный-1" Сургута произошел ночью, сообщение о нем в МЧС поступило в 03:24. На момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия, при пожаре один человек пострадал и семь погибли, сообщает ГУ МЧС Югры.

"Звеньями газодымозащитной службы был обнаружен и передан врачам мужчина. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела 7 погибших, в том числе 4 детей. ​К тушению пожара привлечены 42 специалиста и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 31 человек и 8 единиц техники. Открытое горение ликвидировано в 05:16. Все обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями МЧС России и следователями СУ СКР по ХМАО-Югре", - говорится в сообщении.