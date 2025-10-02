Украденные мошенниками у тюменца 1,9 млн рублей нашли в Москве

В январе 2025 года инвалид из Тюмени после звонков мошенников, предлагавших успешно инвестировать деньги, перевел 1,9 млн рублей на указанный ими счет, при расследовании уголовного дела выяснилось, владельцем этого счета является житель Москвы.

В ходе надзора за расследованием дела прокуратура Ленинского административного округа города Тюмени выявила факт неосновательного обогащения жителя Москвы. Сотрудники полиции установили владельца банковского счета, на который были переведены денежные средства. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в пользу потерпевшего. Суд эти требования удовлетворил. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа, сообщили в облпрокуратуре.