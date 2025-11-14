Проекты института кураторства Уральского федерального округа обсудили в правительстве Тюменской области

Совещание о реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе с участиее вице-премьера ДЕниса Мантурово прошло в режиме видеоконференции. Полномочный представитель президента РФ в УФО, губернаторы Тюменской области и Югры Жога, Моор и Кухарук вышли на связь из правительства Тюменской области.

С начала реализации проектов института кураторства в экономику УФО привлечено 1,7 трлн рублей частных инвестиций, создано 47 тысяч рабочих мест, отметил Артём Жога. Полпред главы государства держит реализацию проектов института кураторства на личном контроле.

В Тюменской области в 2025 году продолжается реализация ключевых проектов: проект по комплексному развитию Тобольской промышленной площадки компании "Сибур", проекты комплексной застройки территории жилых районов "Мыс" и "Юго-Западный", создание межуниверситетского кампуса мирового уровня. В декабре 2023 года завершен проект компании "Роснефть" по освоению трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе. В сентябре 2023 года завершен 4-й этап строительства тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте компанией "ТюменьАгро". "Реализация проектов института кураторства продолжается в плановом режиме", - прокомментировал Александр Моор.