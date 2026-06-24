В Тюменском кадетском училище состоялся очередной выпуск

Фото - ТПКУ

В Тюменском президентском кадетском училище состоялся очередной выпуск, торжественная церемония прошла на плацу. Начальник ТПКУ генерал-майор Михаил Логинов, почётные гости и руководство училища вручили аттестаты о среднем общем образовании 76 выпускникам. 16 кадет получили аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении" I степени, 4 кадета – аттестат и медали "За особые успехи в учении" II степени.

На торжественной церемонии присутствовали одиннадцатиклассники, их родители и законные представители, сотрудники училища, кадеты разных курсов и выпускники ТПКУ – курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, почетные гости.

Под звуки военного оркестра ТПКУ присутствующие исполнили гимн Российской Федерации. Перед собравшимися курсанты ТВВИКУ продемонстрировали строевые упражнения, а также выступил образцовый ансамбль народного танца "Юность Сибири". Приглашённый артист концертно-театрального объединения Александр Петров исполнил композицию "Вальс тюменского кадетства" и одиннадцатиклассники закружились в танце со своими спутницами.

Первым в своём видеообращении выпускников поздравил первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Он поблагодарил наставников и педагогов, а кадетам пожелал новых побед. После выступления почётных гостей к ребятам обратился представитель совета родителей одиннадцатиклассников прокурор Чувашской Республики, государственный советник юстиции 3 класса Эдуард Гиматов. От лица выпускников выступил кадет 11 "Д" класса Сергей Деканов. В завершение торжественного мероприятия одиннадцатиклассники простились со знаменем училища, прошли торжественным маршем и традиционно подбросили фуражки в небо.

От правительсва региона кадет приветствовал губернатор Александр Моор:

Быть кадетом – особая честь: здесь ребята получают не только отличную военную подготовку, но и прочные академическиме знания – о чём говорят высокие результаты ЕГЭ, в числе выпускников есть 200‑балльники. Кадетское образование воспитывает дисциплину, ответственность, силу духа и любовь к Родине. Выпускники продолжают традиции защитников Отечества – особенно символично это в год 85‑летия начала Великой Отечественной войны.

Двухсотбалльники - особая гордость педагогов. Егор Исаков показал блестящие знания по обществознанию и истории, Матвей Гришин максимальные баллы получил по математике и русскому языку.