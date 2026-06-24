Клещи снизили свою активность в Тюменской области

09:00 24 июня 2026
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На 22 июня в медорганизациях области зарегистрировано около 10,8 обращений граждан по поводу присасывания клещей, неделей ранее таких было 10,3, а на 1 июня - 8,5 тысяч.

С дня первого присасывания клеща в регионе, с 20 марта, наибольшее количество зафиксировано в Тюмени и Тюменском округе (4 987), Ишиме (747),  Заводоуковске (527), Исетском (280), Казанском (203), Упоровском (323), Ялуторовском (426) округах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % подлежащих пострадавших.

На 22 июня зарегистрировано 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

 

Теги: Роспотребнадзор , клещи
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