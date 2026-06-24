Тюменская "Подземка" праздновать День молодежи планирует с размахом

Фото - департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

День молодежи в арт-пространстве "Подземка" планируют провести с особенным размахом и очень насыщенной программой. Мероприятие пройдет 27 июня, начало в 15:00, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени.

Основная программа:

15:00 – 16:30 — Открытый мастер-класс по этнобарабанам "Полиритмия".

16:30 – 18:30 — Музыкальный коллектив FunkySneakers (энергичные композиции с элементами фанка, джаза, соула, эйсид-джаза, брасса и хип-хопа).

18:30 – 19:30 — Лучшие рок-группы продюсерского центра "Нота".

19:30 – 21:00 — Показ короткометражных фильмов в рамках проекта "Смотрим Тюменское", реализуемого при поддержке компании "Газпромнефть-Ямал" "Родные города" (Тюменская киностудия).

15:00 – 20:00 — Авто-выставка "ФанКульт Привет".

Мастер-классы и работа дополнительных локаций:

15:00 – 18:00 — Мастер-класс по футболу.

15:15 – 15:45 — Мастер-класс по граффити.

16:00 – 17:00 — Мастер-класс по плетению "Расточек" (украшения для волос).

16:00 – 17:00 —Воркшоп по фотосъемке.

15:00 – 20:00 — Мастер-класс "Трафаретная печать на футболках".

15:00 – 20:00 — Мастер-класс "Чоккер-подвеска "Знак зодиака".

15:00 – 20:00 — Работа фудкорта и маркета.

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